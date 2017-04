Facebook i "shpall luftë" informacioneve të rreme

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 13/04/2017, ora 22:36

Gjiganti i rrjeteve sociale, “ Facebook ” njoftoi sot se do të rrisë luftën kundër informacioneve të rreme (“fake news”), nëpërmjet mbikëqyrjes së sjelljeve të dyshimta, si mesazhe të përsëritura apo masive dhe mbyllja e llogarive.“Objektivi është të sigurohemi që njerëzit të ndihen mirë për atë që pretendojnë të jenë në rrjetin social. Ne kemi konstatuar se kur njerëzit përfaqësohen në Facebook ashtu si janë në jetën reale, ata reagojnë në mënyrë të përgjegjshme”, theksoi në një blog Shabnam Shaik, anëtare e ekipit të mbrojtjes dhe asistencës së Facebook “Llogaritë e rreme nuk aplikojnë këtë model dhe janë të lidhura ngushtë me krijimin dhe përhapjen e spam-eve”, shtoi ajo.Çdo llogari e dyshuar është ndërprerë tashmë dhe menaxhuesi i saj i është nënshtruar verifikimeve për identifikimin.“Në Francë, riforcimi i luftës së ndërmarrë nga Facebook ka çuar në ndërhyrjen e 30 000 llogarive”, theksoi Shabnam Shaik.Që prej zgjedhjes në SHBA të Donald Trump, Facebook ka njoftuar tashmë disa iniciativa për bashkëpunim më të ngushtë me median dhe për limitimin e informacioneve të rreme