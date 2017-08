E tmerrshme! Qoftet me insekte tashmë mund t’i gjeni në supermarket

Shtuar më 16/08/2017, ora 16:20

Studiuesit e kishin paralajmëruar edhe më herët se do të vinte kjo ditë. Burimet e pashtershme të ushqimit po shterojnë dhe mund të rrezikojmë të mbetemi pa ushqim.Kështu që, Zvicra i parapriu dhe do të nxjerrë në treg hamburgerët dhe qoftet me insekte, që mund të blihen në supermarket Insektet konsiderohen ushqimi i së ardhmes, dhe mund të themi lirisht se e ardhmja ka ardhur. Zvicra bëhet kështu i pari shtet në Evropë që autorizon konsumimin e insekteve nga njeriu Sipas ligjit, që të jenë të ngrënshëm nga njeriu insektet duhet të rriten nën vëzhgim të kujdesshëm deri në brezin e katërt, ndaj prodhimi vendor për Zvicrën nuk mund të jetë gati përpara vjeshtës.Deri atëherë, insektet do të importohen, me kusht që të jetë produkt i kontrolluar mire.Përveç hamburgerëve, insektet do të shiten edhe në formë qoftesh, si ato që jemi mësuar të hamë zakonisht. /albeu.com/