Disa truke për të rritur shpejtësinë e internetit

Shtuar më 06/02/2017, ora 10:31

Të gjithë jemi bërë të varur nga interneti. Shumica prej nesh ndjehemi të humbur pa internet . Problemet me internet të ngadaltë mund të jenë me të vërtetë nervozuese, kjo pasi sot interneti përdoret jo vetëm për komunikim por edhe për biznes. Sot ka një numër pajisjesh që varen nga Wi-Fi, si celularët, tabletët dhe laptopët. Ristartimi i pajisjes Wi-Fi nuk ju ndihmon për ta rritur shpejtësinë, por ekzistojnë disa mënyra që përmirësojnë shpejtësinë tuaj të internetit për të paktën tri herë më shumë.Mos e mbani pajisjen Wi-Fi afër objekteve metalike ose elektrikeFrigoriferi ose mikrovala mund të ngadalësojë shpejtësinë e çdo pajisje Wi-Fi duke penguar sinjalin e tij.Nuk duhet ta vendosni pajisjen që shpërndan Warles afër ndonjë objekti të tillë. Mënyra më e mirë e vendosjes së tij është pranë laptopit apo kompjuterit tuaj.Mbajeni pajisjen në një pozitë të përshtatshmePajisja juaj i wireless-it duhet të vendoset të paktën 1 metër larg nga toka. Kjo bën që sinjalet të shpërndahen në një zonë më të gjerë dhe ndikon që ata të mos bllokohen nga toka.Mbajeni pajisjen të pastërPluhuri është një faktor tjetër që ngadalëson shpejtësinë e internetit.Mënyra më e mirë për të evituar pluhurin është ta vendosni pajisjen në një vend të izoluar, një qosh që nuk vizitohet nga anëtarët e familjes. Pastrojeni atë tri herë në javë pasi kjo do të ndikojë shumë në rritjen e shpejtësisë së internetit.Vendoseni pajisjen në dhomën ku punoni me internet Muret absorbojnë energji dhe nëse pajisja Wi Fi është vendosur në një dhomë larg nga dhoma ku punoni me internet , atëherë shpejtësia e tij do të jetë e vogël. Gjithmonë sigurohuni që ruteri të jetë në të njëjtën dhomë ku punoni.