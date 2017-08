Çiftet që nuk përdorin rrjetet sociale janë më të lumtur

Shtuar më 05/08/2017, ora 11:16

Sot kanë ardhur ditë të çuditshme për shkak se njerëzit më shumë e kalojnë kohën në rrjetet sociale dhe botën virtuale sesa në botën e vertetë.Në kohën e rrjeteve sociale jeta e dikujt vlerësohet në bazë të fotogravife dhe qëndrimeve që shfaqin në profilet si Facebook dhe Instagram.Gjykimet për ta shpesh janë të gabuara.Më poshtë janë disa arsye interesante pse çiftet e lumtura nuk postojnë për jetën e tyre, ose postojnë shumë rrallë.Kur njerëzit janë të lumtur në marrëdhënien e tyre, ata e jetojnë momentin, vendin, kohën bashkë, pa e ndarë me të tjerët.Në këtë kohë shpesh problemet në çift ndodhin shkaku i rrjeteve sociale . Jetën tuaj ruajeni për vete.Lumturia e vërtetë vjen thjesht duke qenë në një marrëdhënie të shëndosh me të dashurin-dashurën tuaj.Askush nuk mund të provojë diçka për të gjithëDhe gjëja më e rëndësishme.Hulumtuesit kanë gjetur se çiftet që nuk i përdorin mediat sociale janë më të lumtur se ata që postojnë rregullisht, sepse ata nuk e krahasojnë vazhdimisht jetën e tyre me të kolegëve ose të miqve – që gjithmonë disi duken më të mirë ose më të lumtur.Ne shumë shpesh harrojmë se të gjitha gjërat tonë të vërteta – marrëdhëniet tona , përvojat tona dhe ndjenjat tona – janë tonat dhe se nuk kanë nevojë për Like nga të tjerët. /albeu.com/