Çfarë është kjo krijesë misterioze?! (FOTO LAJM)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 14/07/2016, ora 14:49

Një peshk i çuditshëm është kapur në lumin Kama që ndodhet në Udmurt të Rusisë. Peshkatari ka mbetur i frikësuar me të parë prenë e çuditshme, që ka dhëmbë të mprehtë si të piranës, kurse trupin si të ngjalës.Nuk dihet çfarë është kjo krijesë monstruoze, që përngjanë shumë me ‘ peshkun e përgjumur’. Ky i fundit ka fytyrë dhe trup të ngjashëm me peshkun kapur , por se jeton në lumenj të Shteteve të Bashkuara.Kjo gjallesë që ka 20 centimetra, i është dorëzuar një instituti për hulumtime biologjike për studime të mëtutjeshme. /albeu.com/