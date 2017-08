Çfarë duhet të bëni nëse ju hyn ujë në vesh (VIDEO)

Shtuar më 02/08/2017, ora 23:10

Të kesh ujë në vesh është me të vërtetë jo e rehatshme.Por, mos përdorni pastruese veshi . Sepse nëse keni dyll dhe uji është pas tij, atëherë vetëm do ta shtyni më pranë qendrës së veshit, derisa uji të dalë.Por, veshi kurrsesi nuk do të pastrohet, përkundrazi, do të bëhet më keq.Mënyra më e lehtë për ta hequr ujin nga veshi është që veshin ta ngrini poshtë lart si dhe njëkohësisht të lëvizni vazhdimisht nofullat.Gjithashtu, mund të përdorni edhe alkool dhe të veproni në të njëjtën mënyrë që uji dhe alkooli të pastrojnë veshin tuaj. /albeu.com/