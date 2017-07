Arsyet pse nuk duhet të vishni take të larta

Shtuar më 30/07/2017, ora 22:53

Shumë femra ende nuk janë në dijeni se sa të rrezikshme janë taket e larta Këmbët janë struktura fleksibile, por këpucët e papërshtatshme mund t’i deformojnë ato. Ekspertët tregojnë për tre problemet më të zakonshme që mund të ndodhin pasi të vishni këpucë me take larta për një kohë të gjatë.1. Ënjtja e eshtrave Fjala është për rritje anormale të eshtrave , fillimisht në gishtin e madh. Kjo ënjtje e kyçit të gishtit të madh zgjerohet, pasi që shtypet nga gishtat e tjerë të këmbës Ato bëjnë presion mbi gishtin e madh dhe e shtyn përtej profilit normal të këmbës , duke rezultuar në dhimbje.2. Goditja e gishtit Goditja e gishtit është lëndim shumë i zakonshëm. Kjo lëndon tetivat e gishtit të fundit të këmbës , që mund të ndajë eshtrat e gishtave edhe në pjesë më të vogla, transmeton Telegrafi.3. Enjtja e thembrësEnjtja e thembrës shkakton dhimbjen në strukturën e butë të këmbës , përkatësisht vendin e lidhjes së pjesës së “Akilit” me tetivat e këmbës , dhe kjo mund t’ju dërgojë gjer tek formimi i superstrukturës të eshtrave , si rezultat i presionit të qëndrueshëm dhe fërkimit të madh të këpucëve.Nëse dhimbja nuk trajtohet dhe vjen deri te formimi i ënjtjes së kësaj pjese, atëherë kjo mund të hiqet vetëm me anë të ndërhyrjes kirurgjike. /albeu.com/