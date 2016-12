Alarm! 7 milion viktima në një vit nga ndotja e ajrit

Shtuar më 28/12/2016, ora 13:19

Raporti më i fundit i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, shkruan se një në tetë vdekje në botë vjen nga ndotja Sipas këtij dokumenti, numri në total i vdekjeve, vetëm për vitin 2012, për shkak të ndotjes së ajrit është shtatë milionë persona.Nga këta numri më i lartë është për shkak të ajrit të ndotur në ambjentet e brendshme, rreth 3.3 milionë vetë, ndërsa ai i jashtëm ka shkaktuar 2.6 milionë viktima Sipas mjekëve të OBSH-së ndotja ajrit , që vjen nga rritja e numrit të makinave apo fabrikave, shkakton kryesisht sëmundje në zemër me 40%, atakun kardiak, po me 40%, sëmundjet polmonare me 11% dhe kancer në mushkëri.Vendet me vdekshmërinë më të madhe janë ato me të ardhura mesatare të ulët./albeu.com/