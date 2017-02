A e dini përse britanikët i ngasin makinat nga krahu i djathtë

Shtuar më 06/02/2017, ora 10:32

Anglia është një nga vendet që njihet më së shumti ku veturat drejtohen në krahun e majtë, me timonin e vendosur në të djathtë. Megjithatë Anglia nuk është i vetmi shtet, por e njëjta gjë ndodh edhe në Australi, Japoni dhe disa vende në Afrikës Jugore ku mund të pëfshihen rreth 30%. Kjo nuk është bërë për të dalë ndryshe nga pjesa tjetër e botës.Në fakt nuk ishte Anglia ajo qe e ndryshoi anën e shoferit , por 70% tjetër i botës. Zgjedhja për të drejtuar timonin e makinës në të majtë ka dy shpjegime, një historik dhe tjetri shkencoro/mekanik:që në Mesjetë, ushtarakët kanë qenë të detyruar të mbanin anën e majtë, në mënyrë që të kishin mundësi të nxirrnin shpatën me dorën më të fortë, që është e djathta.Një zakon ushtarak bëhet më pas detyrues pas kërkesave këmbëngulëse të Papa Bonifacit VIII: shekuj më vonë do të jetë revolucionari Robespier ai që do e thyejë këtë rregull, duke revolucionarizuar drejtimin e udhëtimit në shenjë proteste kundër Kishës. Vetë Napoleoni ruajti zakonin e drejtimin të udhëtimit në të djathtë, duke qenë dhe vetë mëngjerash.Shpjegimi më teknik ka të bëjë me formën e veturave të para. Freni i dorës në fillim u vendos në pjesën e jashtme të anës së djathtë, çka bëri të nevojshme pozicionimin e timonit dhe shoferit në të njëjtën anë. Me përparimin teknologjik, freni i dorës zhvendoset brenda në veturë, në një pozicion qendror, për të inkurajuar përdorimin e dorës më të fortë dhe keshtu vendi i shoferit lëvizi në të majtë.