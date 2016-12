6-vjeçari pezullohet nga shkolla pasi mori patatina në çantë

Shtuar më 28/12/2016, ora 13:26

Riley Pearson u përjashtua nga shkolla fillore ‘Colnbrook” në Angli pasi mësuesit zbuluan çfarë kishte në çantën e tij për të ngrënë gjatë ditës.Drejtori i shkollës u dërgoi një letër prindërve duke u bërë të qartë se këto ishin rregullat e shkollës dhe atyre u është bërë e qartë se nuk lejohet konsumimi I ushqimeve me kalori, si çokollata, patatina, pije të gazuara apo biskota. Shkolla i vendosi masat e rrepta të yshqyerjes pasi inspektorët e shëndetit e kishin konsideruar yshqyerjen në këtë shkollë në vitin 2012 si ‘të papërshtatshme’. Sipas drejtorit të shkollës dreka e paketuar nga prindërit duhet të jetë ‘e shëndetshme dhe e balancuar’.“Nëse dreka e fëmijës tuaj nuk është e pabalancuar atëherë shkolla do ti ofrojë një drekë të tillë, e cila do të paguhet”, thote ai.Nëna e djalit, Natalie Mardle, ka shprehur indinjatë për masën ndaj të birit. Ajo thotë se i biri në shtëpi konsumon ushqime të shëndetshme, si supë, fruta dhe perime, “nuk e kuptoj se si ata kanë të drejtë të na tregojnë se si duhet ta ushqejmë djalin tonë”.Kjo ngjarje ndodh vetëm në një shkollë angleze, pasi në Shqipëri as nuk diskutohet të merren masa të tilla apo të ketë një shqetësim nga institucionet për mënyrën se si ushqehen fëmijët dhe pse vetë raportet e ministrisë së Shëndetësisë tregojnë se një përqindje shumë e lartë e fëmijëve janë të kequshqyer dhe obezë./albeu.com/