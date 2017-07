3 shenjat treguese të një lidhjeje të fortë dhe të shëndetshme që do të zgjasë përjetë

Shtuar më 07/07/2017, ora 16:19

Lidhjet e shëndetshme dashurore ju bëjnë të ndiheni të lumtur dhe në paqe me veten.Kjo është përgjigjja më e shkurtër e pyetjes së çfarë është një lidhje e shëndetshme . Pasi dikush ka kaluar “një lidhje të sëmurë” me siguri do kishte dëshirë të kuptonte ndryshimin mes një lidhjeje të vërtetë dhe një lidhjeje të rreme, e cila sjell më shumë vuajtje se gëzim.Këto lloj lidhjesh e errësojnë jetën tuaj deri në çmenduri… Njerëzit e shëndetshëm kërkojnë një lidhje të shëndetshme , dhe kjo bën që ato të gjejnë dashurinë e vërtetë.Por çfarë e dallon konkretisht një lidhje të shëndetshme nga një jo e shëndetshme Lidhjet e shëndetshme nuk përfshijnë lojëra mendore apo ‘sinjale mikse’.Lidhjet e shëndetshme përfshijnë të dy partnerët në mënyrë të barabartë në lojë, ku në disa raste, njëri mund të tërheqë më shumë e tjetri më pak, por ekuilibri në fund mbahet nga të dy. Në këtë marrëdhënie ato janë të drejtpërdrejtë dhe të sinqertë. Nuk është e rëndësishme që ato të kenë të njëjtat interesa por është e domosdoshme të kenë të njëjtin vizion për jetën Dashuria e vërtetë është e balancuar.Ajo nuk ka nevojë për njeriun tjetër që “ta plotësojë” por për një individ të rritur dhe të qartë në idetë e tij. Nuk është e shëndetshme kur dashuria përdoret për të mbushur ato që personi nuk i manifeston dot më vete. Dashuria e vërtetë nuk mundet të përmbushë nevoja apo pjesë që i mungojnë një individi nëpërmjet partnerit. Kjo është varësi simbiotike: tërheqje, që nuk ka lidhje me dashurinë. Dashuria nuk luan. Ajo nuk shkakton dhimbje apo humbje. Dashuria e vërtetë është një eksperiencë që na lartëson dhe na rrit si individë.Ajo ekziston por me një kusht: Që të gjeni personin e duhur, duhet të jeni personi i duhur. Kjo, për ato njerëz që bien në gabime të përsëritura në marrëdhëniet e tyre me partnerët.Që të jesh personi i duhur duhet të përmbushësh kushtet për dashuri. Ndërtojeni jetën tuaj në atë mënyrë që të jeni e/i pavarur, interesantë dhe mendjehapur. Kështu do të tërhiqni rreth vetes njerëz të pavarur, interesantë dhe mendjehapur. /albeu.com/