3 arsyet përse njerëzit në Britani përdorin lavamanë me dy rubineta

Shtuar më 15/04/2017, ora 15:57

Bota është plot me tradita që ndonjëherë duken të çuditshme dhe ndonjëherë edhe të egra ndaj kulturave të tjera.Por a e dinit se në Mbretërinë e Bashkuar lavamanët kanë dy rubinetë? Më poshtë ju tregojmë tre arsyet 1. Për arsye historikeShumica e britanikëve kanë ndërtuar strehimet e tyre në shekujt e 19-të dhe në fillim të shekullit të 20-të kur valvulat moderne dhe ato me ujin miks nuk ishin shfaqur ende. Disa banesa janë shumë më të vjetra, pasi kjo është pasojë e të jetuarit në vende ku ndodhin tërmete.Kur sistemi hidraulik i fshehtë u prezantua, ai filloi me një hark të thjeshtë duke dërguar ujin e ftohtë direkt nga rrjeti në kuzhinë. Uji i ngrohtë u shtua më vonë, veç e veç. Kështu u ndërtua një sistem hidraulik i dyfishtë, shkruan Albeu.com.2. Respektimi i ligjitNë Mbretërinë e Bashkuar , ka një ligj që e ndalon përzierjen e ujit të ftohtë me atë të nxehtë në një boljer. Kjo pasi në vend nuk ka një ngrohje qendrore dhe në çdo shtëpi ka një kolonë gazi (që britanikët e quajnë ngrohje qendrore).Së pari u bë e detyrueshme që brenda boljerit të ndërtohej një cilindër i veçantë. Por uji mund të ngrijë ose nxehet dhe kjo e bën cilindrin të ndryshket, duke e bërë ujin të papërshtatshëm për t'u pirë. Megjithatë kjo nuk i ndalonte njerëzit që të vazhdonin të pinin çka solli nevojën e krijimit të një ligji që ndalon përzierjen e ujit të ftohtë të përshtatshëm për t'u pirë me ujin e nxehtë nga cilindri.3. Arsyet ekonomikeKur përdorni dy çeszma të veçanta, i gjithë uji përzihet në lavaman në sasinë e duhur për të larë duart. Kështu humbet vetëm uji që përdoret. Ndërsa kur është një sistem miks , hapen rubinetet, zgjidhet temperatura e duhur dhe pastaj filloni te lani duart duke konsumuar më shumë ujë./Albeu.com/