22-vjeçarja në Brazil filmon vdekjen e saj (VIDEO)

Shtuar më 04/10/2017, ora 17:37

Një vajzë nga Brazili ka filmuar në një video të tmerrshme momentin e vdekjes së saj.Ëillyene Mathias është qëlluar dy herë në fytyrë me armë ndërsa filmonte mometin e debatit që po zhvillonte me një fqinj të saj.Në video shikohet 22-vjeçarja "> 22-vjeçarja që po debaton me fqinjin në Santana de Cataguases kur burri, të cilit i referohet me emrin Juliano, ngre bluzën dhe nxjerr një armë nga brezi i pantallonave e më pas e qëllon.Sipas gazetës lokale Midia Mineira ata kanë debatuar pasi viktima e akuzoi fqinjin e saj se ka përhapur thashetheme për të. Mendohet se kanë pasur probleme për shkak edhe të zënkave të mëparshme midis fëmijëve të tyre. /albeu.com/