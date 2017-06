Sondazhi për Elbasanin, ja sa mandate marrin PS, PD, LSI dhe PDIU

Shtuar më 07/06/2017, ora 22:46

Nëse qytetarët e Elbasanit do të votonin sot, Partia Socialiste do të dilte forcë e parë në këtë qark me 49.5% të votave Rezultatet e sondazhit të publikuar mbrëmjen e sotme në Tonight Ilva Tare nga Ora Neës dhe IPR Marketing e nxjerrin këtë parti me një rritje edhe nga 2013 "> 2013 ku kishte marrë 43.3%. E përthyer në numër mandatesh, PS merr 7 deputetë në Elbasan.Ndërkohë Partia Demokratike pozicionohet e dyta me 29.5% të votave nga 27% që kishte marrë në 2013 "> 2013 , duke rrëmbyer katër mandate deputetësh.LSI shënon rënie në Elbasan. Ka marrë 10% të votave nga 10.6% në 2013 "> 2013 . Merr 1-2 mandate deputetësh. Rënie ka dhe PDIU që ka marrë 5.5% të votave nga 7.0 në 2013 "> 2013 . Lufton për një mandat deputeti.Edhe LIBRA e Blushit ka pritshmëri në këtë qark, ka marrë 3% të votave dhe lufton për një mandat. Rënie ka Partia Republikane, nga 3.6% të votave që ka marrë në 2013 "> 2013 në këtë sondazh merr vetëm 1% të votave , duke mos kaluar pragun elektoral.Poshtë pragut pozicionohen të gjitha partitë e tjera elektorale. /albeu.com/