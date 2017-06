SONDAZHI/ Kjo nuk pritej në Shkodër, ja sa mandate marrin PS, PD dhe LSI

Shtuar më 14/06/2017, ora 21:34

Qarku i Shkodrës mesa duket do të jetë në një garë shumë të ngushtë mes PS dhe PD, pasi sipas sondazhit të Ora News dhe IPR Marketing dy forcat më të mëdha politike do të ndajnë nga 5 mandate secila.E përkthyer në përqindje, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike do të marrin nga 41% secila, pra nga 5 mandate Lëvizja Socialiste për Integrim është votuar nga 7% e qytetarëve shkodranë, ose 1 mandat deputeti.Më pas vjen Partia LIBRA me 2.5%, PSD 2%, PBDNJ 1.5%, FRD 1% dhe PDIU 0.6%. Ky sondazh është realizuar duke intervistuar 1000 qytetarë.CILET HYJNE DEPUTETEPSDitmir Bushati Paulin SterkajSenila MesiLuan Harusha Paulin LuliTeuta Qyteza (Shala)Alfons BabaniVilson MasmaleMajlinda LaçajMuzafer BushiPjetër Nika Blediana Nika PDRomeo GurakuqiIzmira UlqinakuLorenc LukaHelidon BushatiNard NdokaBardh SpahiaAnton KokaLSIAgron ÇelaDritan HulliAmra Barova