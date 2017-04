Shpërthimi i dhimbshëm i invalidit: Japin miliona për deputetët, për mua ska lekë për një karrocë (VIDEO)

Shtuar më 05/04/2017, ora 11:20

Ndrek Ismailaj ishte i ftuar mbrëmë në emisionin Top Shoë në lidhje me ndryshimet ligjore për ivalidët, gjë për të cilën ai ka shpërthyer duke thënë se për gati 25 vjet qeveritë vetëm kanë bërë projekte , nënshkruar kontrata, ndryshuar ligje dhe rregullore dhe statusi i invalidëve ka mbetur i njëjtë."A e imagjinoni se ç’do të thotë me pasë një fëmijë me Sindromën Down, a e kuptoni? Duhet mbi 1 milion lekë të vjetra me e mbajt atë fëmijë. Të flasësh të thonë po ky ça është i majtë apo i djathtë? Çfarë më duhet mua kjo? Unë jam i verbër, jam invalid, kam nevojë për përkujdesje. T'ju jap një fakt të thjesht. Unë dua të lëviz në Tiranë, a të vjen fatorinoja të të hapë rampën që unë të futem në autobus? Na shohin si UFO. Marrim vetëm 8 mijë lekë në muaj. Ccfarë të bëjmë me ato lekë? Nuk dua edhe unë të vishem me kostum? Nuk dua të kem një jetë normale"., - ka shpërthyer ai duke lënë pa fjalë të gjithë të ftuarit në studio.Për më tepër, ndiqni videon. /Albeu.com/