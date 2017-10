Rrahu anglezin, shqiptari e pëson rëndë

Shtuar më 08/10/2017, ora 21:07

Shqiptarit të Ksovës, Albert Krasniqi i ka kushtuar shumë rrahja e një anglezi. Krasniqi është dënuar me gjobë, me burg, me kompensim ndaj një viktime dhe me shërbim ndaj komunitetit në Angli.Të gjitha këto dënime, 23-vjeçarit kosovar iu shqiptuan nga Gjykata e Plymouthit pasi e sulmoi fizikisht një britanik.Përveç sulmit ndaj britanikut, kosovari Albert Krasniqi , që jeton në Plymouth, ishte zënë edhe me narkotikë të lëndës marihuanë, raporton PlymouthHerald.co.uk. Krasniqi është dënuar me 8 javë burgim, me detyrim të mbajtjes së një kursi për aftësi mendore, po ashtu është urdhëruar t’i paguajë kompensim prej 400 funtesh viktimës.Kosovarit 23-vjeçar mund t’i kushtojnë edhe nga 160 euro dhe 115 euro shtesa të tjera financiare për viktimën.