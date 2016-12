RENEA rrethon dhe plagos grabitësin në Lezhë, dërgohet në spital (FOTO LAJM)

Shtuar më 22/12/2016, ora 11:00

Pas disa orësh ka marrë fund aksioni i policise per arrestimin e autorit te grabitjes se ndodhur në autostraden në Lezhë.Autori eshte plagosur nga forcat RENEA dhe është transportuar per ne spitalin rajonal. Ai po mbahej i rrethuar prej me shume se nje ore, sepse me arme ne dore kercenonte Rendit dhe nuk iu bind urdhrit te Policise per t’u dorezuar. Ne ndihme te policise rajonale shkuan edhe forcat RENEA dhe helikopteri qe rrethuan autorin ne Fushe-Gjorme. /albeu.com/