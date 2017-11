Rasti Kumanova, Qeveria e Kosovës jep 290 mijë euro për familjet e të dënuarve

Shtuar më 10/11/2017, ora 11:44

Qeveria e Kosovës ka ndarë mjete financiarë në vlerë prej 290 mijë euro , për mbulimin e shpenzimeve për familjet e të dënuarve në rastin " Kumanova ".Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se secila familje do të marrë nga 10 mijë euro "219 mijë euro janë ndarë për mbulimin e shpenzimeve te familjeve të të dënuarve dhe te vrarëve në Rastin Kumanova ", tha Haradinaj.Gjykata Penale e Shkupit dënoi me 746 vjet burg 33 pjesëtarët e grupit të Kumanovës.7 dënime me burg të përjetshëm, 13 persona u dënuan me 40 vjet burg , 6 persona me nga 20 vjet, njëri nga të akuzuarit u dënua me 18 vjet, dy me nga 14 vjet dhe dy pjesëtarë tjerë me nga 13 vjet.Në mungesë të dëshmive, katër persona u liruan nga të gjitha akuzat.Me burg të përjetshëm u dënuan: Andi Krasniqi-Malisheva, Demë Shehu, Fadil Fejzullahu, Nasuf Zeqiri, Valdet Zekaj, Beg Bajra dhe Fejzulla Rushitovski. /albeu.com/