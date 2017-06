Rama zbulon detaje nga takimin me Trump: Ja si reagoi kur dëgjoi "Albania"

Shtuar më 09/06/2017, ora 23:17

Kryeministri i vendit, Edi Rama i ftuar në emisionin "Zonë e Lirë", rrëfeu për herë të parë lidhur me takimin e tij me Presidentin Donald Trump gjatë samitit të NATO¬s në Bruksel dy javë më parë. Rama tha se kreu i Shtëpisë së Bardhë reagoi pozitivisht kur dëgjoi emrin e Shqipërisë."Presidentin Trump e takova në Bruksel. Na prezantoi Sekretari i NATO-s. Madje reagoi pozitivisht kur dëgjoi Albania ”, “Aaa Albania ”, tha. Folëm njëherë në fillim dhe pastaj në hollin e godinës. Folëm për Shqipërinë, folëm për rajonin. Folëm si shkonin gjërat. Gjëja më e rëndësishme, është fakti që Shqipëria është vend multifetar. I thash kur dolëm, a e di kush e ka ndërtuar këtë godinën e NATOS?:Ai që ka bërë Trump Tower në Chikago.Dhe ai shprehi habinë, se nuk e dinte”", u shpreh Rama . I pyetur në lidhje me takimin e pritshëm Basha- Trump Rama tha: “Nuk e di kur do e takojë, por pak rëndësi ka”. /albeu.com/