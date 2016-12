Rama: Komisioni hap negociatat pas Vettingut! Këta këndojnë vetveten, po s'dinë nga ato që flasin (VIDEO)

Shtuar më 22/12/2016, ora 11:53

"Për negociatat, kushti i vetëm ishte ligji i Vettingut ". Kjo ishte deklarata e kryeministrit Rama , duke iu përgjigjur akuzave të deputetëve të PD në Kuvend.Kryeministri Rama , me tone të larta i është drejtuar deputetëve të PD-së se duhet të kenë "haberin" para se të vinë e të marrin fjalën në Kuvend, raporton Portali "Albeu"."KE, këtë vit s'ka dalë me konkluzione për zgjerimin. Nuk ka datë pa nisur zbatimi i ligjit të Vettingut ", tha ndër të tjera Rama "Pa nisur zbatimi i ligjit të Vettingut , s'ka datë dhe ky është kusht. Çfarë date kërkojnë këta që vijnë këtu?", tha Rama , ndërsa e cilësoi si një garë që të djathtët i lëshojnë të gjithë të zezat qeverisë.“Keni thirrur një interpelancë urgjente për diçka që nuk ekziston. Kërkoni një datë për të cilën askush nuk ka folur, as unë as BE. Zoti Nardi, zoti Vangjel, zoti Beni, ka një kusht të vetëm, Vettingu e këtë e kanë thënë hapur edhe Komisioneri Johanes Hahn edhe Mogherini edhe presidentët e BE, edhe ambasadori i BE në Tiranë, që nuk bëri asgjë tjetër vetëm përsërit Vettingu, Vettingu”, tha Rama "Edhe Ministri i Francës, edhe sekretari i shtetit për çështjet e shtetit të Gjermanisë tha: filloni zbatoni ligjin e Vettingut për të çelur negociatat.Për çfarë është thirrur kjo interpelancë? Duhet ta dini se Këshilli Europian nuk ka dale në konkluzione për politikën e zgjerimit dhe kjo ka të bëjë me veton që Austria vendosi për Greqinë.Por pavarësisht konkluzioneve, KE pati një deklaratë: Duke mirëkuptuar mllefin që të err sytë, le ti qëndrojmë thjesht dhe vetëm atyre që janë të shkruara, që është e pamundur t’i përkthesh gabim që të vish këtu dhe të akuzosh qeverinë, siç bëjnë oborrtarët e opozitës pse nuk ka datë.E dinë të gjithë se që nga marrja e rekomandimit në nëntor, ishte shumë e qartë se pa nisur zbatimi i ligjit të Vettingut nuk ka dhe s’ka si të ketë datë, sepse ky është kusht.Këta duan të ndryshojnë fatin e tyre në zgjedhjet e ardhshme duke kërkuar llogari për një datë që se kanë haberin.Një garë e ethshme për të ardhur dhe për t’ia veshur qeverisë të gjitha të zezat pa dashur të shikojnë realitetin e thjeshtë të gjërave. Lidhim datë n me 5 kritere.5 prioritete nuk janë kushte, por 5 kritere që askush nuk ka pritur që Shqipëria ti përmbush në mënyrë shteruese deri në mbledhjen e Këshillit, pas janë 5 kritere që do na shoqërojë jo vetëm gjatë negociatave, por me gjasë edhe pas anëtarësimit.Sepse sot edhe Rumania dhe Bullgaria që janë anëtarë, janë të detyruar të presin çdo vit një raport, nga BE pikërisht për një ndër kriteret kyçe: ligjshmëria.Kjo qasje, po ku ta dinë këta; këta shkruajnë po nuk lexojnë, këta këndojnë vetveten po nuk dinë të këndojnë asgjë nga ato që flasin.S’kanë nga ta dinë as zoti Nardi as Vangjeli dhe as Beni që ka ndryshuar qasja duke imponuar këto kritere”, deklaroi në Kuvend Rama . /albeu.com/