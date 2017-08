Përfshirja e kosovarëve në ISIS, gruaja e Albin Kurtit "sulmon" mediat ndërkombëtare

Shtuar më 15/08/2017, ora 17:23

Edhe pse Kosova ka “dërguar” qindra njerëz të saj në zonat e luftës në Irak e Siri, përkrah ISIS’it, ku kanë mbetur të vdekur rreth 60 syresh, shkuarja e kosovarëve atje po vazhdon të relativizohet. Së fundi, këtë e ka bërë bashkëshortja e Albin Kurtit, Rita Augestad Knudsen . Në një raport 20 faqësh, të shkruar për një agjenci shtetërore norvegjeze, e të varfër për nga argumentet, autorja ka marrë guximin t’u japë shkollë mediave ndërkombëtare si The New York Times, duke shkruar se e kanë zmadhuar problemin.Rita Augestad Knudsen , gruaja e liderit të partisë Vetëvendosje, Albin Kurtit, ka dalë në publik me një hulumtim ku akuzon mediat ndërkombëtare se kanë raportuar gabimisht rreth përfshirjes së kosovarëve në xhihad në Siri e Irak.315 qytetarë nga Kosova kanë udhëtuar drejt Sirisë, ka konfirmuar Departamenti Amerikan i Shtetit. 58 prej tyre kanë vdekur. Së fundi është konfirmuar edhe vrasja e Lavdrim Muhaxherit, kryekomandantit të shqiptarëve në ISIS dhe tre shqiptarëve të tjerë, percjell Express.Por këto fakte në analizën e Augestad Knudsen janë relativizuar.Si Augestad Knudsen , ashtu edhe partia e bashkëshortit të saj, në vazhdimësi ka qenë aktive në debatin për radikalizmin e dhunshëm, por siç preferojnë ata të thonë me një qasje “pak më ndryshe”, duke filluar nga reagimet e tyre prej Kosovës për situatën në Palestinë e deri te reagimi i tyre për arrestimet për terrorizëm në gushtin e 2014’ës, ku Vetëvendosje konstatonte se “nëpërmjet këtyre arrestimeve, kryeministri në ikje (Hashim Thaçi) dhe ministri i brendshëm në ikje po duan të duken më të mirë sesa 40 të arrestuarit”.Në raportin me titullin "Radikalizimi dhe luftëtarët e huaj në kontekstin e Kosovës: Një analizë e mbulimit të fenomenit nga mediat e huaja", që është publikuar nga një organizatë shtetërore norvegjeze me emrin Instituti Norvegjez për Marrëdhënie me Jashtë, konstaton në përgjithësi se mediat e huaja e kanë ekzagjeruar dhe po ashtu e thjeshtësuar problemin e radikalizmit fetar në Kosovë.Në këtë raport, fillimisht, autorja jep versionin e saj se pse Kosova mori shumë vëmendje ndërkombëtare të mbulimit të fenomenit të luftëtarëve që u bashkoheshin grupeve xhihadiste, edhe pse thotë se Kosova nuk dallon në këtë fenomen nga vendet e regjionit, e madje as nga vendet europiane. Sipas Augestad Knudsen , arsyeja është fakti se Kosova që nga fillimi ka qenë e hapur në raportimin e numrit të qytetarëve të saj të përfshirë në këtë fenomen.Ky raport është ndihmuar nga njerëz nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) dhe nga autori i një raporti të kësaj qendër, Shpend Kursani, raport që në vitin 2015 i justifikonte grupet radikale dhe shpëlante imazhin e lëvizjes wahabiste në botë, që për Komisionin Europian është lëvizja që qëndron prapa xhihadit, raporton Express.Në këtë raport, autorja konstaton se jo të gjitha mediat që raportuan për këtë fenomen ishin në gjendje që të merrnin burime të dorës së parë dhe mbështeteshin në mediat lokale, që sipas saj, duke bërë kështu ata kanë humbur faktin që çështje e religjionit ka qenë temë e mospajtimeve në shoqëri për disa vite dhe sipas bashkëshortes së Albin Kurit, “disa gazetarë të Kosovës, e posaçërisht ata në të cilët kanë qasje gazetarët që shkruajnë në gjuhën angleze, rritjen e numrit të njerëzve fetarë e shohin si një kërcënim i madh për traditat laike dhe evropiane të Kosovës”.Kundër mediave po në vitin 2014 ishte vënë edhe partia e Albin Kurtit. “Varfëria e papunësia që po rriten, arsimi e edukimi që po bien, predikimet fetare ekstreme që po shtohen dhe mediet që i promovojnë ato, e kanë bërë Kosovën tokë pjellore për ekstremizmin” thuhej në një reagim të VV’së që ishte dërguar tek shtypi më 14 gusht 2014, disa ditë pas një vale arrestimesh për terrorizëm, raporton Express.“Prokuroria e gjyqësori, policia e AKI-ja, porsi Qeveria e Kosovës, janë të shquar për skandale e papërgjegjësi, për korrupsion e partizim prandaj nuk duhet të ngutemi me duartrokitje për një proces të cilit nuk i dihet mirë as fillimi se lëre më fundi”, thuhej në këtë reagim, lidhur me arrestimin e 40 kosovarëve të parë të dyshuar për terrorizëm.Në raportin e saj Augestad Knudsen pos që e sheh si të gabuar faktin që mediat ndërkombëtare u mbështetën në gazetarë e media lokale, u jep edhe shkollë se si duhet ta bëjnë punën e tyre.Sipas saj numri i madh i kosovarëve në Siri dhe faktorët socio-ekonomikë si faktorë që e kanë favorizuar radikalizmin duhet të merren seriozisht, po ashtu edhe roli i përfshirjes së ndërkombëtarëve në politikën e vendit, megjithatë Augestad Knudsen thotë se “përgjigjet efektive do të kërkojnë një kuptim të duhur të problemet”, raporton Expres.Ajo më këtë rast konstaton se raportimi i këtij problemi nga mediat në gjuhën angleze e ka vënë këtë çështje në axhendën ndërkombëtare, por thotë se problemi është shpjeguar vetëm në një dimension, duke u fokusuar vetëm në varfërinë dhe rolin e shoqatave ndërkombëtare në këtë problem, dhe i këshillon mediat ndërkombëtare duke u thënë se “pranimi i këtyre çështjeve me një sy kritik do të jetë i rëndësishëm në formulimin e përgjigjeve më të informuara”.Ky raport në veçanti është fokusuar në dy raporte të The New York Times të vitit 2016 të cilat patën zgjuar reagim të ashpër të Qeverisë së Kosovës, por sa për ta bërë të duket hulumtim, në raportin e saj Augestad Knudsen ka analizuar edhe shumë pak raste nga Newsweek, the Nation, dhe po ashtu nga Sputniku, Russia Today dhe B92.Artikulli i Carlotta Gall në The New York Times ‘Si u shndërrua Kosova në tokë pjellore për ISIS’in’, është në thumb të kritikës së këtij raporti tash, njëjtë siç kishte qenë ai edhe reagimi i Qeverisë së Kosovës. Në kuadër të reagimeve brenda vendit kundër këtij artikulli Qeveria kosovare kishte arritur suksesshëm që ta botonte edhe një letër tek këndi “letrat e lexuesve” në The New York Times që ishte nënshkruar nga atë kohë Zëvendësministri i Punëve të Jashtme, Petrit Selimi.Vetëvendosje ka një kohë të gjatë që ka filluar një proces afrimi me islamistët. Lideri themelues i kësaj partie, Albin Kurti ka dalë në mbrojtje të shamisë islame, sikurse imami i arrestuar për terrorizëm e shpëlarje parash, Shefqet Krasniqi kishte bekuar kandidatin e kësaj partie për Kryetar të Prishtinës, Shpend Ahmetin duke e quajtur zgjedhjen e tij në krye të kryeqytetit si vullnet të Zotit.Gjatë fushatës së fundit zgjedhore Albin Kurti si kandidat për kryeministër doli pro shamisë dhe tha se “për ne me rëndësi është se çka ke në kokë e jo mbi kokë”, tha Kurti shoti se do ta luftojë ‘islamofobinë’, fenomen që sipas tij karakterizon disa segmente të shoqërisë kosovare, në pushtet apo media.