Pamje të rëndë nga Londra, terroristi i vrarë me eksploziv në trup (FOTO LAJM)

Shtuar më 04/06/2017, ora 10:49

Janë publikuar foto nga sulmi i mbrëmshëm në Britani ku një nga terroristët duket i mbështjellë i tëri me eksploziv dhe është i shtrirë në tokë pasi u vra nga policia.Fotografia është publikuar fillimisht në Tëitter, nga Chrissie Channel dhe thuhet se është një nga terroristët Dy sulme terroriste goditën në Urën e Londrës dhe në një zonë aty pranë, sipas dëshmitarëve një fugon goditi turmën e këmbësorëve dhe disa persona u therën me thika. Fillimisht u konsiderua si incident, por nga të dhënat e fundit tregohet se është sulm terrorist.Policia thotë se po trajton ngjarjet si veprime terroriste , ndërsa kryeministrja britanike Theresa May, tha se “incidentet e tmerrshme” po trajtohen “si akte të mundshme terroriste ”. /albeu.com/