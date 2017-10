Paloka për platformën e Ramës: Enveri do na duket si yll demokracie

Shtuar më 06/10/2017, ora 19:19

Kryeministri Edi Rama ka prezantuar sot platformën e bashkëqeverisjes, ku u ka kërkuar qytetarëve që të bëjnë ankesa dhe sugjerime lidhur me zyrat e shtetit.Ka qenë deputeti i PD-së Edi Paloka , i cili për këtë platformë ka reaguar duke u shprehur se tani vendi nuk ka nevoje për opozitë.Statusi i plotë"Nga sot nuk ka nevoje me per opozite , madje nuk ka nevoje fare qe shqiptaret te votojne.Nga sot , sic e shpalli lideri global, do te bashkeqeverisim te gjithe. Vetem lideri do jete atje LART per te kontrolluar qe gjithshka te shkoj mire.Po nuk e permbysem, Enveri do na duket si yll demokracie …"