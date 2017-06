Noizy nuk heq dorë, sërisht pas Rihanës

Shtuar më 17/06/2017, ora 11:47

Këtë herë Riri ka bashkëpunuar me një emër mjaft të njohur, Dj Khaled dhe me Bryson Tiller në këngën që mban titullin “Wild Thoughts”.Por pavarësisht se është folur shumë për kilet e saj të tëpërta ajo vazhdon të duket e mrekullueshmë dhe shumë tërheqëse.Sharmit të saj nuk i ka rezistuar dot as Noizy , i cili për të disatën herë i komenton vajzës seksi nga Barbadosi në postet e saj në instagram Komenti i rradhës ka qenë në një video të shkurtër nga kënga të postuar nga Rihanna në Instagram , ku reperi shqiptar ka komentuar në kuadër të shakasë, “Ta tregoj unë kur t’vish në shpi”. Sic duket Noizy nuk dorëzohet kollaj.