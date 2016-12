Njihuni me shqiptarin hero të Gjermanisë, ja pse është i tillë

Shtuar më 25/12/2016, ora 07:45

Driton Berisha , një azilkërkues 37 vjeçar nga Kosova është bërë hero i ditës në qytetin gjerman Vllingen.Ai ishte duke shëtitur nëpër qytet së bashku me mikeshën e tij gjermane kur kishte parë se si punëtorët e një shitoreje po përpiqeshin ta kapnin një vjedhës. Në atë moment Driton vendos të ndihmojë, shkruan gazeta “Sudkurier”. Dhe e bën këtë pa menduar dy herë. Por ajo që e ka pikasur vetëm më vonë ka qenë plaga në kofshë që e kishte “dhuratë” nga hajduti, i cili kishte qenë i armatosur me thikë, transmeton albinfo.ch.Në fakt thikën Dritoni ia ka vënë re vjedhësit që më parë, kur ai kishte bërë përpjekje ta neutralizonte. Por me briskun e ashtuquajtur “njëdorësh” sepse aktivizohet me një dorë, dorasi kishte provuar ta therte disa herë. “Në lartësi të veshkave”, thotë Dritoni për gazetën. Berisha i thotë atij disa herë: “Stop”, hiqe thikën nga dora”, por hajni nuk e dëgjon dhe sërish provon ta therë. Në atë moment Berisha e godet atë fuqishëm me grusht në fytyrë dhe e hedh hajnin përtokë. Nga goditja atij i është dashur të trajtohej nga mjeku.Vet Dritoni kishte marrë vetëm një gërvishtje në gishtin e madh dhe, siç e kishte vënë re më vonë, edhe një therje të vogël me thikë, në kofshhë. Kur kthehet në shtëpi ai ndjen një djegie në kofshë dhe, kur i shikon pantallonat, ato ishin të tëra në gjak, tregon mikja e tij, Stefania për gazetën. Aty kishte një plagë nga therua me thikë.Pastaj i vjen një telefonatë nga punëtori i shitores, i cili dëshiron t`ia shprehë mirënjohjen. Atje ia dhurojnë një kupon me vlerë.“Heroi nga Villingeni”. Kështu e kishte emërtuar një polic pasi që ai ia kishte dorëzuar hajnin, përcjell albinfo.ch. Por jo, kështu nuk do të dëshironte të quante veten Dritoni Përse ai kishte bërë këtë akt guximi? Berisha , me gjermanishten e tij që çalon thotë: “Gjermanët na kanë ndihmuar ne atëbotë në Kosovë. Ata më kanë ndihmuar edhe mua si refugjat dhe përse të mos i ndihmoj edhe unë një herë ata?”. Ai thotë se këtë do ta bënte në çdo kohë sërish./Albeu.com/