Ngjarja e rëndë në Lezhë, vdesin dy vëllezërit dhe bashkëshortja e njërit prej tyre

Shtuar më 07/10/2017, ora 17:27

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Torovicë. Mësohet se një gur i madh është shkëputur nga mali dhe ka goditur një automjet Tip Fouristradë në zonën e Torovicë s.Nga raportimet e para mësohet se ka pasoja në njerëz si dhe bëhet me dije se policia e ambulanca janë nisur me urgjencë drejt vendngjarjes. Mësohet se guri i madh ka rënë mbi një mjet “Range Rover” dhe deri tani policia ka konfirmuar 3viktima, dy meshkuj dhe një femër.Sipas burimeve, viktimat janë dy meshkuj vëllezër me njëri-tjetrin dhe një femër, bashkëshortja e njërit prej tyre. Mësohet se ata po lëviznin nga Balldreni për në Torovicë.Raportohet se është dashur që makina të copëtohet, të pritet në mënyrë që të bëhet e mundur nxjerrja e trupave. /albeu.com/