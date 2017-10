Në tentativën e tretë PS voton ligjet e rendit të ditës, PD nuk e lëshon foltoren

Shtuar më 05/10/2017, ora 18:59

Pasditen e sotme në Kuvendin e Shqipërisë rinisi seanca plenare, pasi u ndërpre për të gjashtën herë, dhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha edhe pse u përjashtuar për sot nga Kuvendi, nuk e bojkotoi sallën, ndërsa nuk nguroi që të kërkonte edhe fjalënPor më rinisjen e seancës kryeparlamentari ka vijuar punën ku me votat e mazhorancës u miratuan pikat e rendit të ditës . Kjo është hera e tretë që PS voton ligjet e rendit të ditës pa votat e PD-së. Ndërsa gjatë miratimit të projektvendimeve, PD gjatë gjithë kohës ka mbajtur të bllokuar foltoren e Kuvendit Ishte kryeparlamentari Ruçi që mbylli seancën menjëherë pas miratimit të ligjeve që vijojnë si më poshtë:Komisioni për qeverijen vendore miratohet me 70 vota me elektronike dhe tre me karton.Prijektvendimi për përfaqësimin e anëtarëve përfaqësues për komisionet e përhershme me votim të hapur, ku u miratua me me 70 vota me elektronike dhe tre me karton.Draft kalendari për punimet në Kuvend për data 9-27 teto i cili miratohet me 70 vota me elektronike dhe tre me karton.Ndërsa në përfundim të miratimit të çështjeve të ditës kreu i Kuvendit Gramoz Ruçi është shprehur se “sa për sqarim duke qenë se deputeti i ndëshkuar është për herë të parë, po kështu dhe për herë të parë deputet njoftoj deputetët, dhe opinionin publik që nuk po ushtroj kompetencën që më jep rregullorja, si kryetar i Kuvendit për të thirrur Byronë e Parlamentit për të marrë masa akoma më të ashpra për situatën e sotme. Seancën e deklaroj të mbyllu mirupafshim!”, tha Ruçi Pas katër ndërprerjesh dhe tensionesh në sallë dhe vendimit për përjashtimin e kreut të PD-së, Lulzim Basha, ka rinisur seanca e Kuvendit sipas njoftimit që bëri kryetari Ruçi Deputetët e opozitës qëndruan në sallë pa u larguar që prej orës 14 kur u bë edhe ndërprerja, në këto momente mësohet se kanë bllokuar foltoren. /Panorama/