"Më kishte marr malli, mezi prita të vij", Rama pas 7 vitesh në studion e Arian Çanit (VIDEO)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 09/06/2017, ora 21:16

Kryeministri Edi Rama është sonte i ftuar në emisionin “Zone e Lire” te Arian Canit pas 7 vitesh.Batutat Cani : I ke humbur reflekset, ke 7 vjet qe nuk ke ardhur Rama : Po ti ca ke bërë këto 7 vjet se sjemi parë Cani : Shyqyr që jemi gjallë Rama : Ke humbur 17 kile Cani : Kam humbur 33 kile , ti ke shtuar ca. E degjove kengen me te cilen te futa? Rama : S’e kisha mendjen se më kishte marrë malli për të takuar ty. Une mezi prita te vij te merrem me ty Cani : Shikoni si me flet sikur jemi ne univers shume te larte ne te dy. Prandaj do votoni gjithnje sic keni votuar./albeu.com/