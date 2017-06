LSI i jep ambasadorëve hartën e grupeve kriminale në Shqipëri

Shtuar më 14/06/2017, ora 14:40

Tonet mes partive politike janë në kulmin e tyre dhe duket se LSI e ka kthyer në pjesë të fushatës së saj denoncimin e aktivitetit të grupeve kriminale dhe sipas saj bashkëpunimin e policisë me to.Nëpërmjet një konference për shtyp të dhënë pak më parë, nënkryetari i LSI-së Luan Rama theksoi se kishin vënë në dijeni ambasadat e huaja në vend për aktivitetin e grupeve kriminale këtu."Iu dhamë hartë të detajuar se ku gjenden dhe ku mund të tentojnë të veprojnë grupet kriminale , me ose pa veprimin e policisë, sepse dua tua bëj të qartë edhe mosveprimi për të zbatuar ligjin është shkelje e ligjit dhe ne kemi denoncuar në prokurori një mori rastesh që presin zbatimin e ligjit"., - tha Rama duke shtuar i kishin vënë gjithashtu në dijeni edhe për padrejtësisë që po i bëheshin sipas tij LSI-së. Rasti në Berat me policinë, rasti më administratorin e njësisë numër dy; rasti i Lezhës, apo edhe informacione të detajuara për veprimtari të hapur të grupeve kriminale në një sërë qendrash të banuara, në përpjekje për të motivuar veprimtarinë e grupeve kriminale dhe për të demotivuar zbatimin e ligjit. Një pjesë e mirë e informacionit na kanë ardhur nga policë në detyrë që më vetëdije profesionale dhe kurajë kanë refuzuar të jenë pjesë e këtyre veprimeve të policisë. Na kanë informuar edhe për raste flagrante kur struktura shërbimi janë evituar nga postet e shërbimit për t’iu hapur rrugë grupeve kriminale "., - vijoi Rama. /albeu.com/