Lirimi i Lul Berishës/ Ish-drejtori: Fajin e ka juristi

Shtuar më 23/12/2016, ora 13:20

Ish drejtori i burgut të Durrësit, Astrit Kote , ka deklaruar para gjykatës se nuk ka asnjë lidhje me lirimin e Lul Berishës, pasi sipas tij, numërimi i ditëve të burgut është një procedurë e juristit Teodor Labi. "Nuk kam lidhje me dinamiken e vuajtjes se dënimit , sepse është procedure e juristit dhe jo e drejtorit të burgut . Çdo dinamikë kontrollohet formalisht nga drejtori.Raportet me zyrën juridike, janë të tilla që ricikloj dhe miratoj veprimtarinë e juristit . Personalisht nuk merrem me pjesën e dënimit të të burgosurve.Dua te di ku kam bërë falsifikim dhe kam shkelur detyrën. Nuk e ndjej veten fajtor. Nuk dua të më shohin me keqardhje, pasi jam i pafajshëm", tha ai para gjykatës kur u njoh me masën e sigurisë "arrest me burg".Policia ka arrestuar drejtorin e burgut , Astrit Kote , pasi akuzohet se në bashkëpunim me juristin kanë llogaritur në mënyrë të kundërligjshme kohën e qëndrimit në burg të të dënuarit Lulëzim Berisha. /albeu.com/