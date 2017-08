Mbytet një pushues në Velipojë

Shtuar më 14/08/2017, ora 12:44

Një pushues tjetër nga Kosova, 76 vjeç ka humbur jetën në Velipojë bën me dije Policia e Shkodrës.Sipas policisë po kryhen veprimet me grup hetimor për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.Informacioni paraprak:Më datë 14.08.2017, rreth orës 11.30, plazh në Velipojë ka mbetur në det shtetasi B. A, 76 vjeç, banues në Prishtinë, Kosovë.Pasi është nxjerr nga uji, ju dha ndihma mjeksore në Qendrën Shëndetsore Velipojë por në ora 12.05 ka ndërruar jetë.Po kryhen veprimet me grup hetimor për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. /albeu.com/