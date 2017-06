Ky është i dyshuari kryesor për vrasjen e komisar Artan Cukut (FOTO LAJM)

Shtuar më 11/06/2017, ora 12:16

Djali që shikoni në foto është 24-vjeçari "> 24-vjeçari i dyshuar për vrasjen e komisar Artan Cuku.Ai është Mikel Shallari, dhe u arrestua mëngjesin e sotëm pranë "Pallatit me Shigjeta" në Tiranë. Mësohet se ai po udhëtonte me një makinë me një mikeshën dhe një mikun e tij. Kur është ndaluar nga efektivët. Mikel Sh. nga Kuçova ishte në ndjekje pasi policia e kishte identifikuar përmes provave që kishte mbledhur në vendin e ngjarjes. Kanë qenë agjentë civilë që e kanë bllokuar makinën e tij dhe e kanë prangosur në vend. Ai nuk ka bërë rezistencë. 24-vjeçari "> 24-vjeçari u zbulua përmes ADN-së. Gjurmë të ADN-së së tij janë gjetur në një bluzë që dyshohet se ai e kishte hequr pas vrasjes së Cukut dhe më pas e ka hedhur disa metra tutje.Ende nuk dihet cili është motivi i vrasjes edhe pse hetimet janë shtrirë në disa pista. Mësohet se Mikel Sh. është person me precedentë penalë, i njohur për shpërndarje dhe përdorim të lëndëve narkotike. /albeu.com/