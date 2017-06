Kush është deputeti i PS që donte të tradhtonte Ramën? Meta zbulon emrin

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 08/06/2017, ora 22:41

Ilir Meta ka deklaruar në emisionin “Opinion” se disa deputetë të PS-së i kanë kërkuar që t’i bashkohen LSI-së për shkak të problemeve që kishin me Edi Ramën Meta tregoi emrin e një prej deputetëve socialist që i ka kërkuar t’i bashkohet partisë së tij dhe bëhet fjalë për Parid Carën, të cilin Rama nuk e bëri pjesë të listës për zgjedhjet e 25 qershorit.“Më kanë thënë duam të vijë me LSI-në për shkak të problemeve që kemi me Edi Ramën . Njëri prej tyre ishte Pardi Cara, të cilit i kam thënë unë kam një marrëveshje me Ramën dhe do të flasë me të për këto probleme”, u shpreh Meta . /albeu.com/