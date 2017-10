Këngëtarja revoltohet për vdekjen e Adelës: Të gjithë të duan kur vdes

Shtuar më 30/10/2017, ora 16:52

Ndarja nga jeta në moshë të re e gazetares Adelajda Xhamani ka sjellë një pikëllim në rrethin mediatik përpos atij familjar dhe shoqëror.Të shumtë kanë qenë personazhet që kanë reaguar për këtë humbje të papritur, postime të ndjera kanë mbushur dje rrjetet sociale. Por padyshim Adelajda nuk do harrohet lehtë, pasi me punë dhe vullnet arriti të lërë gjurmë.Njerëz të thjeshtë, por edhe personazhe të njohur të ekranit kanë shprehur ngushëllimet e tyre për vajzën bukuroshe nga Kavaja e cila u nda nga jeta në moshën më të bukur.Një nga këto personazhe është edhe këngëtarja Linda Halimi, e cila përmes një postimi në Facebook shprehet e indinjuar se njerëzit të duan vetëm kur vdes dhe jo kur je gjallë.“Kam kuptuar që duhet të vdesim të na duan njerëzit . Falni dashuri sa jeni gjallë njerëz kur të vdesim çdo kush do na dojë pa merak .Kjo është bota .Kam mësuar të dua dhe kurrë s’behëm pishman dhe pse çdo kush se meriton. Do vazhdoj të kem këtë zemër që kam sot e gjithmonë pasi zoti e di vendin e çdo kujt atje lart. Hapni zemrat jetoni falni dashuri sepse nëse nuk e shijojmë të sotmen e nesërmja do jetë vonë ndoshta. Paqe për të gjithë”, shkruan Linda Halimi në Facebook.