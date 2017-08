"Jugosllavia e Re" e mposhti Isa Mustafën?

Shtuar më 31/08/2017, ora 15:50

Fillimi i takimeve të liderëve të Ballkanit Perëndimor për bashkëpunim në të gjitha fushat u shikua me optimizëm deri në muajin mars të këtij viti kur Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa i ra këmbanës se po tentohet të krijohet një lloj “Jugosllavi e Re” që për Kosovën ishte e papranueshme. Fjala ishte për krijimin e një tregu të përbashkët të vendeve të Ballkanit Perëndimor që Mustafa tha se Kosova nuk e sheh me optimizëm pa marrë parasysh se i kujt është, shkruan albeu.com.“Ne ndajmë përvoja të ndryshme nga e kaluara dhe kjo e kaluar nuk dëshirojmë të na kthehet edhe një herë në ambalazhim të ri. Një treg i ngjashëm me atë të ish-Federatës Jugosllave,” shkruante Mustafa E megjithatë kryeministri tashmë në largim Isa Mustafa ka qenë pjesë e takimeve të liderëve të Ballkanit perëndimor ku takimi më i fundit edhe pse joformal ishte në Durrës. Gjatë takimit komisioneri evropian Johannes Hahn është shprehur se kryeministrat (Ballkanit Perëndimor) në Trieste ranë dakord për një dokument udhërrëfyes lidhur me krijimin e një tregu ekonomik rajonal që përbëhet me rreth 115 pika, që sipas tij ishte përmendur edhe në Durrës, duke vënë kështu në pikëpyetje nëse Mustafa e pranoi në heshtje “Jugosllavinë e Re.”Albeu.com e pyeti zyrën e kryeministrit Mustafa nëse ka ndryshuar qëndrim dhe tashmë e pranon “Jugosllavinë e Re”, dhe këshilltari i kryeministrit Sokol Havolli ka bërë të ditur se nuk ka ndryshuar mendimi i Kryeministrit Mustafa por ka ndryshuar dokumenti nga nje treg i përbashket në një zonë ekonomike rajonale.“Sot zona ekonomike është një dokument që lehtëson tregtinë duke eliminuar barrierat, lehtëson lëvizjen e lirë, pritet të krijojë njohje reciproke të kualifikimeve profesionale dhe bashkëpunim në hapesira dixhitale. Dokumenti i Triestes është dokument në të cilin Kosova ka punuar që nga Marsi, deri në samit, në korrik.”cu shpreh Havolli.Ai ka nënvizuar se Kryeministri Mustafa është përkrahës i procesit të bashkepunimit rajonal , por si proces të integrimit, ne e kemi vetëm në integrimin evropian me axhendë dhe jo integrim rajonal Por edhe këtë formë analisti ekonomik Menduh Abazi e sheh me skepticizëm duke shprehur se nga kjo nuk përfiton Kosova e Shqipëria por Serbia e Maqedonia.Ai më tej ve në dukje se vendi ynë, Kosova nuk ka përfituar nga asnjëra marrëveshje rajonale e cila është bërë deri me tani dhe si shembull konkret sipas tij është marrvëshja e CEFTAs-.“Ideja për krijimin e një tregu të përbashkët të Ballakanit është e cila nëse do të implementohet do ta mbaje këtë pjesë të Evropës edhe për një kohë larg Bashkimit Evropian.” thotë Abazi për albeu.comNjë ndër projektet më të rëndësishme në këto takime është edhe Koridori i Kaltër, që është një projekt rajonal , që për Shqipërinë do të thotë një autostradë të re përgjatë gjithë bregut nëse avancon si projekt. Ai lidh bregdetin Mali i Zi me bregdetin grek, nëpërmjet Shqipërisë dhe shihet si i financueshëm nga fondet e BE për vendet kandidate. Por ky projekt nuk kalon në territorin e Kosovës./albeu.com/