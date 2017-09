Ja ministritë që do të drejtojë PDK,NISMA e AAK

Shtuar më 05/09/2017, ora 08:00

Partia Demokratike e Kosovës e udhëhequr nga Kadri Veseli edhe pse është më e madhja nga Koalicionin PAN, nuk do të udhëheq me shumë dikastere qeveritare.Gazeta Blic merr vesh se PDK do ta ketë një zëvendëskryeministër dhe 6 ministri Këto janë ministritë: Ministria e Financave, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Integrimeve Evropiane, Ministria e Diasporës, Ministria e Kulturës dhe Ministrinë për Dialog. Ndërkaq , 2 ministri , atë për Kthim dhe Komunitete dhe atë për Administrimin e Pushtetit Lokal, do ta udhëheq Lista Serbe, derisa një ministri do t’i jepet minoriteteve tjera.Nismës ndërkaq i takojnë Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, e Tregtisë dhe të Industrisë, si dhe Ministria e Punës dhe të Mirëqenies Sociale.Kurse, AAK do të udhëheq ë Ministrinë e Shëndetësisë, Infrastrukturës dhe Ministrinë e Forcës dhe Sigurisë së Kosovës (FSK).E AKR-ja do të udhëheq me Ministrinë e Punëve të Jashtme, të Punëve të Brendshme, Ministrinë e Planifikimit Hapësinor, të Bujqësisë dhe Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik.