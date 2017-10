Ish-shefi i policisë: "Habilajt" deshën të më fusnin thikën në mes të lokalit

Shtuar më 17/10/2017, ora 23:24

Ish-shefi i antidrogës në Fier, Dritan Zagani nuk ka dashur të rrijë i heshtur tashmë që situata për Tahirin ka dalë jashtë kontrolli. Zagani flet nga Zvicra aty ku dhe ka fituar azil politik.Ai ishte i pari që denoncoi publikisht lidhjen e Saimir Tahirit me klanin e Habilajve në Vlorë, ndërsa pak më parë në një lidhje për emisionin “Opinion”, ka komentuar situatën e dosjes “Habilaj”.“Unë bashkë me dy persona nga Tirana shkuam në një lokal . Aty ishte dhe grupi i Habilajve. Pronari i lokalit emrin e të cilit nuk dua që ta bëj publik këtu, më tha që drekën e paguaj unë ngrihu nga lokali dhe ik. I them pse? Fevziu : Të përzuri nga lokali ? Oficer policie dhe të përzuri nga lokali Zagani : Oficer policie i dalë nga burgu në arrest shtëpie. Fevziu : Po ç’rëndësi ka. Zagani : Jo ka shumë rëndësi. Sepse nuk më përzuri me tha ka mundësi të ikësh sepse nuk dua sherre në lokal . Çfarë sherri po të bëj i thashë nuk po të kuptoj. Brenda më tha janë një grup çunash, dhe unë di se si po i mbajë sepse duan të të fusin thikën pas shpine.I thashë mua, më tha po. Shikoj në lokal dhe ishte vetëm ai grupi. I njoha kush ishin ishte Artan Habilaj me gjithë rrethin. Ky ka qenë i vetmi kërcënim publik. Fevziu : Nuk keni pasur kontakt tjetër? Zagani : Sa herë që u kontrolloja fugoni unë ata iknin dhe linin një copë shoferi një gjynahqarë sepse ata vetë nuk guxonin të më dilnin para. /albeu.com/