Gazetarja: Këta janë të arrestuarit, mes tyre e pedagogu shqiptar për lidhje me ISIS (FOTO LAJM)

Shtuar më 07/10/2017, ora 17:11

Mediat arabe kanë bërë të ditur se është arrestuar në Malajzi një pedagog shqiptar i fakultetit të Drejtësisë për përfshirje në grupin terrorist ISIS.35 vjeçari emri i të cilin nuk bëhet i ditur është arrestuar së bashku me 7 persona të tjerë në një operacion antiterror nga policia malajziane, shkruan albeu.com. ndërkaq një gazetare nga Malajzia me emrin Sumisha Naidu ka publikuar në Twitter fotografi nga aksioni i polcisë. Ndërkaq gazetarja përmend edhe emrin e pedagogut shqiptar dhe sipas gjasave do të jetë dikush prej të arrestuar ëve. Por kjo mbetet vetëm një hamëndesim.Sipas mediave pedagogu shqiptar është arrestuar në datën 1 tetor. Por kjo ngelet tashmë të konfirmohet nga Shqipëria nëse është i vërtetë ky pretendim./albeu.com/