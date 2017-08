E FUNDIT/ Një 15 vjeçar theret me thikë në Prishtinë

Shtuar më 15/08/2017, ora 22:58

Një 15 vjeçar është therë me thikë tek “Parku i Ri” në Prishtinë, pasi një mosmarrëveshje me një bashkëmoshatar të tij në mbrëmjen e sotme rreth orës 21.Këtë e ka konfirmuar për Indeksonline zëdhënësja e Policisë së Kosovës , Flora Ahmeti e cila bënë të ditur se viktima është dërguar në QKUK ku edhe është duke marrë trajtim mjekësor.Sipas saj, i dyshuari është identifikuar nga Policia Kosovës dhe se ata tani janë duke u marrë me rastin."Rreth orës 21 Policia Kosovës ka pranuar informatën për në therje me thikë në 'Parkun e Ri' në Prishtinë ku është plagosur një person dhe i njëjti është dërguar në QKUK. Policia e ka identifikuar të dyshuarin dhe është duke u marrë me këtë çështje", ka thënë Ahmeti.