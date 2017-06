Dua Lipa harron ish-in,tani përkrah Dj të famshëm (FOTO LAjM)

Shtuar më 19/06/2017, ora 14:11

Që kur i dha fund lidhjes së saj me modelin , Isaac Carew Dua Lipa duket se po gjen vend me jetën e saj sentimentale.Pikërisht disa kohë pas ndarjes, thashethemet filluan se këngëtarja po kalonte një romancë me modelin spanjoll Jose Davo dhe më pas me Dj e famshëm Calvin Harris.Por të gjithë e mbyllën gojën dhe e ndanë mendjen se Dua Lipa ishte akoma më të dashurin e saj Isaac Carew pasi ajo postoi një video të tijën duke veshur corapet në një ambient shtëpie.Por kjo situatë zgjati deri pak më parë, sepse tashmë ajo është parë në krahët e producentit të famshëm 21 vjecar Martin Garrix. Teksa xhironin projëktin e ardhshëm të yllit të “Be the one”, producenti e ka përqafuar dhe puthur disa here këngëtaren duke mos lënë vend për dyshime.Gjithsesi kjo gje nuk eshte e sigurt dhe pritet konfirmimi nga protagonistet./albeu.com/