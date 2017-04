Djali u kap me kokainë në Angli, nis verifikimi i pasurisë së deputetit Mhill Fufi

Shtuar më 07/04/2017, ora 15:13

Pak ditë më parë, një gjykatë britanike dënoi disa të rinj shqiptarë për trafik dhe shpërndarje të lëndëve narkotike të forta.Albeu.com zbuloi se njëri prej tyre, pikërisht 25-vjeçari Armarildo Fufi është djali deputetit Mhill Fufi Por, autoritetet britanike nuk e kanë lënë me kaq, pavarësisht se Amarildo Fufi u dënua me 16 vite burg.Burimet nga Prokuroria e Përgjithshme thanë se ka nisur verifikimi i dyshimeve për pastrim parash me burim aktivitetin kriminal, informon "Report TV".Aktualisht po kryhet verifikim në terren për investime në pronësi të Amarildo Fufit dhe familjarëve të tij e më pas do të vendoset nëse do të zbatohet apo jo kontrolli pasurisë me ligjin antimafia.Në raportin e autoriteteve angleze pala shqiptare informohet se grupi në të cilin bënte pjesë djali deputetit qarkullonte shuma të mëdha parash si nëpërmjet transfertave me Shqipërinë si në rrugë ilegale.Këto para kanë shtuar londinezët dyshohet se janë investuar në Shqipëri në prona, biznese dhe në kompani ndërtimi e transporti. /Albeu.com/