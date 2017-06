“Bossi” me BMW X5 rrëfen tmerrin: Si më zunë pritë, më rrahën e pastaj më grabitën

Shtuar më 14/06/2017, ora 18:55

Një i ri me një makinë luksoze BMW X5 ka përjetuar një tmerr të vërtetë ditën e djeshme. Ai ka qenë duke udhëtuar në rrugën “Gjergj Legisi” në Tiranë, ku një automjet tjetër, “ Benz C Klas” i ka zënë rrugën Nga mjeti tip “ Benz ” kanë dalë disa persona dhe e kane nxjerrë të riun M.V. 24 vjeç me dhunë nga mjeti i tij, shkruan “Panorama”.Pasi e kanë rrahur, autorët i kanë marrë 1 varëse floriri dhe 1 orë dore.Ata më pas janë larguar. Policia thotë se ka identifikuar drejtuesin e mjetit tip “ Benz ”, E.K. 31 vjeç nga Tropoja, ndërsa po punon për kapjen e autorëve të tjerë. /albeu/cem/