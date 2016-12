Blushi-Ramës: Ti je pronari i Rroshit e Dakos. Bashkëpunon me krimbat për votat (VIDEO)

Shtuar më 22/12/2016, ora 12:17

Ben Blushi ka shpërthyer ndaj kryeministrit Rama, duke i thënë në Kuvend se ai është një frikacak, i cili për të blerë vota bashkëpunon me "krimbat".Duke e cilësuar si një njeri që është i paftë për të qeverisur, ai i tha se qeveria e tij ështe ajo e Balilit dhe e Rroshit. Deputeti Blushi ka shfryrë dufin më tej ndaj kryeministrit , duke nënvizuar se ai e ka feudalizuar krimin në vend dhe se trafikantët dhe vrasësit kanë mbrotjen e tij."Elvis Rroshi duhet të shkarkohet. Pse e mban në punë? Pse nuk e shkarkon? Çfarë ka lidhje Vettingu me faktin që Rroshi firmos akoma për qytetarët e Kavajës dhe ti e ushqen me tendera.Pse e mban në punë, se e ke shok. Kjo është arsyeja pse nuk ka integrim, pse nuk ka datë. Këta njerëz kanë vrarë dhe kanë paguar për të dalë nga burgu", tha më tej Blushi . /albeu.com/