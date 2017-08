Bleona shfleton galeritë e vjetra, publikon foto me VIP-a botërorë (FOTO LAJM)

Shtuar më 19/08/2017, ora 23:14

BLeona Qereti shquhet për njohjet e saj me të famshmit në SHBA dhe shpesh ajo edhe ka postuar fotografi me ta.Por këtë herë Bleona ka vendosur që ti baskojë këto fotografi në një album Kështu në Facebookun e saj Bleona ka hedhur një album më të gjitha fotorafitë me të famshmit Ajo shihet krah Donald Turmp, Leonardo di Caprio, Ben Affleck etj. /albeu.com/