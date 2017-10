Berisha nuk ndalet ndaj Sejdinit: Përplase qytetarin dhe ike (FOTO LAJM)

Shtuar më 08/10/2017, ora 22:47

Ish-kryeministri Berisha si gjithnjë nëpërmjet Facebookut të tij ka denoncuar me informacionin e qytetarit dixhital se makina e kreut të Bashkisë Elbasan, ka aksidentuar një person i cili po drejtonte një motor, por që policia po fsheh ngjarjen.Postimi i plotë:Policia fsheh krimin! Don Lala aksidenton me makinen e tij te riun A. Allushi . Behen perpjkeje per te mbyllur me para aksidentin. sb“Doktor ju pershendes!Me lajmerojne se para nje ore makina e Qazimit me ate brenda, pasi ka dale nga nje lokal ku ka drekuar ka perplasur ne rrugen e Labinotit Fushe nje motor me drejtues A. Allushi . Personi eshte derguar urgjent ne spital. Ngjarja mbahet e fahehte dhe familjareve i eshte ofruar shume parash dhe bere presion te mos flasin.Gjithsesi duhet verifikuar”Kryetari i Bashkisë së Elbasanit është përfshirë në një aksident sot. Kështu ka thënë ish-kryeministri shqiptar Sali Berisha Por ai ka postuar edhe një mesazh të dytë për të njëjtën ngjarje bashkë me disa pamje.POSTIMI I BERISHESQytetari dixhital ka nje pyetje per Don Lalen: Pse nuk u ndale te kujdeseshe per viktimen tende?? sb“Mirmbrema doktor shpresoj ky mesazh tju gjej mirDegjova deklaratat qe Qazim Sejdini ka lene drejtesine qe te bej punen e vet. Nje pyetje kam per don lalen si mund te veproje drejtesia ku vet don lala natyrisht i shoqeruar me eskorten e tij shtyp nje person ne rruge dhe largohet nga vendi i ngjarjes duke lene aty ushtarin e tij Aurel Kaja ( Leli INUK-ut te elbasanit) bashke me 2 badigarde. Ne fillim mendova se do ta ndihmonin por arsyeja e ndalimit ishte ti benin presion qytetarit qe te mos fliste dhe te harrohej ky incident duke mos u interesuar ne asnje sekond per shendetin e personit te lenduar. Kjo eshte drejtesia e Don Lales???”