Basha hedh “bombën”: Rama dhe Ruçi bënë atentat

Shtuar më 05/10/2017, ora 18:27

Në një dalje për media Lulzim Basha pas përfundimit të seancës parlamentare është shprehur se Rama dhe Ruçi po i bëjnë atentat demokracisë.“Është ky parlament që dëgjon paqen sociale. Nëse në këtë Parlament vendose të rikthehet regjimi diktatorial ka ardhur koha që të themi të vërtetën troç.Opozitës i lind e drejta që të thirrë shqiptarët të marrin të drejtën e tyre. Pas këtij atentati grupi i PD-se do të shikojë se si do të dalin nga kjo krizë.Nuk do të lejojmë që Ruçi dhe Rama të na kthejnë pas 30 vite’ tha Basha . /albeu.com/