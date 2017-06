Basha bën një super gafë me spotin e ri, e vutë re? (VIDEO)

Shtuar më 12/06/2017, ora 17:45

Kreu i opozitës, Lulzim Basha ka postuar pak minuta më parë një video mesazh duke ftuar të rinjtë që të mbështesin Partinë Demokratike.Duke dashur të jetë "trendy" Basha e ka dhënë mesazhin nëpërmjet idesë e të qënit " live " nga Facebook-u, por ata që kanë bërë videon këtu e kanë ekzagjeruar jo pak. Basha e ka nisur videon duke patur "6 mijë shikues live (shiko në cep të ekranit majtas), pastaj vijohet me 7 mijë, 8 mijë dhe në fund përfundon me 9 mijë shikues live , shkruan Albeu.com.Kjo është vërtetë e ekzagjeruar.Personazhet që kanë më shumë ndjekës në Shqipëri janë Ermal Mamaqi apo Genta Ismajli. Faqe e madhe gjithashtu është edhe Jeta Osh Qef apo edhe ajo e Edi Ramës.Pavarësisht tematikës apo orarit kur hyjnë " live " asnjëra prej tyre nuk arrin 7, 8, apo 9 mijë shikues . Në rastin më të mirë, Edi Rama mund të kapë 2 200 veta " live ".Faqja e Bashës, ka gjysmën e fansave të Ramës, dhe 1/4 të Joq.Ndoshta me dëshirën për të dhënë mesazhin se Basha ndiqet shumë në Facebook, ata që kanë bërë videon e kanë lëshuar dorën këtë herë, por e kanë lëshuar mirë ama. /albeu.com/