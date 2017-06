Alketa Vejsiu në pushime me vajzën e Vera Grabockës (FOTO LAJM)

Shtuar më 19/06/2017, ora 10:18

Ka vetëm pak kohë që show televiziv “Your Face Sounds Familiar” ka mbaruar dhe duket se moderatorja Alketa Vejsiu ka filluar që tani të shijojë pushimet.Nga fotot në rrjete sociale duket se ajo po kalon shumë kohë me vajzën e bashkëpunëtores së saj më të ngushtë, Vera Grabocka.Ajo me Lindën ndodhen me pushime së bashku dhe po kalojnë një kohë vërtet të bukur. Alketa duket shumë e lumtur që pranë saj ka vajzën e koleges së saj, Vera Grabockës, Linda Flloko. /albeu.com/