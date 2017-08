Aktorja e njohur shqiptare humb nënën

Shtuar më 19/08/2017, ora 19:40

Aktores shumë të njohur shqiptare të teatrit dhe kinematografisë, Anila Bisha, i ka ndodhur një fatkeqsi pasi ajo ka humbur një njeri të shtrenjtë, nënën e saj.Ka qenë vetë aktorja që ka bërë me dije lajmin, duke postuar foton me fjongon e zisë në “Facebook”.Menjëherë pas kësaj fotoje kanë qenë të shumta ngushëllimet që ajo ka marrë nga miqtë, të afërmit si dhe ndjekësit në “Facebook”. Anila njihet për rolet e saj në filmat si :Dhimbja e dashurise - (2008), serialNata - (1998)Bolero - (1997)Një djalë edhe një vajzë - (1990)Pesha e kohës ( 1989 "> 1989 ), vajza e LuanitSinjal dashurie ( 1989 "> 1989 ), film me metrazh te shkurterFamilja ime (1987)Eja (1986)Kur hapen dyert e jetës (1985), motra e BardhylitGurët e shtëpisë sime (1984) etj. /albeu.com/